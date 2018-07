Regen verstoort laatste oefensessie GP van Duitsland

De laatste oefensessie voor de GP van Duitsland werd verstoord door de regen. We zagen de rijders dan ook niet veel in actie komen en het is nu uitkijken naar de kwalificatie die om 15u van start gaat en waarin het mogelijk ook zal regenen.

What is this strange thing falling from the sky? ?§ We’ve not seen much rain for a while but it looks like we’ll experience a wet #FP3. #GermanGP ???ª pic.twitter.com/8ZOpoEOjzq — McLaren (@McLarenF1) July 21, 2018

De oefensessies op vrijdag werden onder droge en zonnige weersomstandigheden verreden maar tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Duitsland kregen de rijders heel wat andere weersomstandigheden voorgeschoteld: regen.

Voor de rijders was het uiteraard even wennen om opnieuw in de regen te moeten rijden, het was immers al enige tijd geleden dat ze tijdens een raceweekend nog eens regen voorgeschoteld kregen. Niet verwonderlijk dus dat er geregeld in de fout werd gegaan.

Sainz gets in a spin ??



A lot of standing water on the track ?§#GermanGP ???ª #F1 pic.twitter.com/OPCYhgMQkD — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

Regen en F1-bolides, dat levert altijd mooie sfeerbeelden op, getuige ook onderstaande foto van onze landgenoot Stoffel Vandoorne:

Met nog iets meer dan een half uur te gaan viel de regen met bakken uit de lucht, wat er voor zorgde dat we de rijders niet al te veel op de baan zagen rijden.

Er kunnen dan ook weinig conclusies getrokken worden uit de rondetijden die werden gereden en het wordt nu vooral uitkijken naar de kwalificatie die om 15u van start gaat. Mogelijk zorgt de regen dan voor het nodige spektakel.

1. C. Leclerc Sauber 01:34.577 8

2. M. Ericsson Sauber 01:35.000 9

3. S. Sirotkin Williams 01:35.334 9

4. S. Vettel Ferrari 01:35.573 5

5. P. Gasly Toro Rosso 01:35.659 6

6. B. Hartley Toro Rosso 01:36.151 6

7. N. Hulkenberg Renault 01:36.873 4

8. K. Räikkönen Ferrari 01:37.755 4

9. L. Stroll Williams 01:38.393 7

10. R. Grosjean Haas geen tijd 2

11. K. Magnussen Haas geen tijd 2

12. M. Verstappen Red Bull geen tijd 1

13. F. Alonso McLaren geen tijd 1

14. S. Vandoorne McLaren geen tijd 2

15. D. Ricciardo Red Bull geen tijd 1

16. C. Sainz Jr. Renault geen tijd 2

17. V. Bottas Mercedes geen tijd 2

18. E. Ocon Force India geen tijd 2

19. S. Pérez Force India geen tijd 1

20. L. Hamilton Mercedes geen tijd 2

