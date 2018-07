Het is hartje zomer, maar hier rijden de strooiwagens rond: “Waar zijn ze in hemelsnaam mee bezig”

Ook in Nederland stijgt het kwik deze dagen naar grote hoogte. De inwoners van Geldermalsen wisten dan ook niet wat ze zagen toen er strooiwagens door de straten trokken. Toch is er een goede reden voor.

Met temperaturen rond de 30 graden zijn strooiwagens het laatste wat je verwacht op de weg. Toch reden ze in de Nederlandse gemeente Geldermalsen uit om zout te strooien. Inwoners keken vreemd op van het tafereel, bevestigt woordvoerder Co van Leeuwen tegen RTL Nieuws. “Er zijn mensen die het niet helemaal begrijpen. ‘Waar zijn ze in hemelsnaam mee bezig’, hoor je dan.”

“Maar zo gek is het niet”, vervolgt Van Leeuwen. Door de hitte werd de bovenlaag van een aantal wegen vloeibaar, waardoor het asfalt aan de banden van auto’s blijft plakken. Daardoor kan er schade aan het wegdek en de wagens ontstaan. Het strooizout zorgt ervoor dat de toplaag beter aan de weg blijft plakken.