Koningin Mathilde in het rood op nationale feestdag

De duivelsgekte is nog niet helemaal voorbij ten koninklijke huize: koningin Mathilde verscheen in een felrode jurk aan de kathedraal in Brussel voor het Te Deum. Samen met prinses Eléonore in het geel meteen goed voor een hint naar de Belgische driekleur.

De felrode jurk van onze koningin is er eentje van de hand van Edouard Vermeulen, haar persoonlijk kledingadviseur en hoofd van het Belgische modehuis Natan. De hoed die ze draagt is van haar vaste hoedenmaakster Fabienne Delvigne. Geen nieuw model, volgens Jelka Van Duyse, die op haar blog ‘Modekoningin Mathilde’ de stijl van de koningin nauwgezet volgt. Onze vorstin droeg de hoed al eens in 2015 tijdens een staatsbezoek aan China.

Foto: BELGA

Koningin Mathilde wordt op deze nationale feestdag gekleed door @NatanCouture (zie ook @ModeMathilde). Ze draagt een hoed van @FDelvigne. Volgens de ontwerpster is die “vervaardigd uit natuurlijke vezels, geverfd in een rode tint, en getrimd met een lang vel van bananenvezels”. pic.twitter.com/ov9FfoktQU — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) July 21, 2018

Koningin Mathilde draagt vandaag een hoed van @FDelvigne: geen nieuw model, maar eentje die ze in 2015 al eerder droeg tijdens het staatsbezoek aan China — ModekoninginMathilde (@ModeMathilde) 21 juli 2018

Kroonprinses Elisabeth koos voor een bloemenjurk van het Franse merk Maje, één van haar favorieten. Haar accessoires, rode schoenen en een rode riem, stemde ze af op de jurk van haar moeder. Alleen prinses Eléonore volgde het kleurenschema niet- met haar gele jurk zorgde ze wel voor een hint naar de Belgische driekleur.

???? En toen zei iemand in Laken:



“Als koningin Mathilde toch in het rood gekleed gaat en prins Gabriël zijn zwart kostuum aantrekt, kunnen we prinses Eléonore in het geel steken. Dan hebben we de Belgische vlag.”



(Te Deum, officiële start van de nationale feestdag) pic.twitter.com/7cX3Dvp6Vt — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) July 21, 2018

De prinsen Emmanuel en Gabriël droegen een donkerblauw kostuum en een wit hemd met een das, in harmonie met het generaalsuniform van koning Filip.