Ze doen dat goed bij Rock Herk. Anders verkoop je niet vier jaar na mekaar uit, en dat nadat even de afgrond lonkte. Die combinatie van bands voor een ouder – zeer trouw - publiek en jonge beloftevolle acts. Veel Belgen, maar ook ronkende internationale namen. En een prijs-kwaliteit balans – 47 euro voor zo’n affiche – waar heel wat festivals een puntje aan kunnen zuigen. “Dank u wel, Rock Herk-de-Stad.”

Dat zei Ruben Block van Triggerfinger meermaals. Niet dat we melig willen doen, maar het is ook echt een fijn festival. Na vier jaar missen we het Olmenhof eigenlijk niet meer. Je komt er al je vrienden ...