Zeemeeuw wil frietje meepikken, maar man slaat het dier dood

Een zeemeeuw in de Britse badplaats Weston-super-Mare is op een brute manier aan zijn einde gekomen. Toen de vogel een frietje probeerde mee te pikken van een man op een terras, had hij zijn concurrent verkeerd ingeschat. De man in kwestie werd immers zo woest dat hij het dier ter plekke de dood injoeg.

Van zodra de zeemeeuw zijn snavel in het frietje had gezet, schoot de zestiger in actie. Hij greep de vogel bij zijn poten en sloeg het dier kei hard tegen de muur naast zijn tafeltje.

Andere klanten op het terras keken verschrikt op en heel wat kinderen begonnen meteen te wenen. Toen enkele volwassenen boos bij de man verhaal gingen halen, werd hij alleen maar agressiever. “Het is ongedierte, je moet je kinderen leren over ongedierte”, zei hij simpelweg, zo schrijft de Evening Standard.

Tot overmaat van ramp was de meeuw niet meteen dood, en moest de vogel nog een tijd lijden. pas toen de dierenarts ter plaatse was, werd het dier uit zijn lijden verlost. Tegen die tijd was de dader allang vertrokken.

De plaatselijke politie is nu op zoek naar de zestiger met zijn roze korte broek en geruit overhemd. “Dit is schokkend en onaanvaardbaar. Het moet een verschrikkelijk zicht zijn geweest voor alle getuigen. We willen een duchtig woordje praten met de agressieveling”, aldus de politie van Weston-super-Mare.