Derde zweterig en broeierig festivalweekend op rij met nu Rock Herk dat met Limburgers Statue en The Prospects aftrapt. Eerste persoon die we tegenkwamen op de parking: Mark Lanegan. Onnatuurlijk rood haar en een bek vol gouden tanden. Om 21 uur moet hij aan de bak en – zo vertelt de organisatie ons – hij zal ook gaan signeren aan de merch-stand in ‘de straat’ op Rock Herk. Kan u zijn tandjes eens van dichtbij zien.