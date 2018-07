Trump wil schorsing voor NFL-spelers die knielen tijdens volkslied

American footballers uit de National Football League (NFL) moeten voortaan een schorsing krijgen als ze weigeren te gaan staan bij het Amerikaanse volkslied. Dat wil president Donald Trump, schrijft hij op Twitter. De schorsing moet wat Trump betreft gelden voor het gehele seizoen en de spelers zouden gedurende die tijd geen salaris mogen ontvangen.

De opmerking van Trump komt een dag nadat bestuurders van de NFL en de vakbond van spelers uit die competitie meldden dat ze bezig zijn met het zoeken naar een oplossing voor de problemen rond het spelen van het volkslied.

Sommige American footballers knielen sinds vorig seizoen als het ‘The Star-Spangled Banner’ klinkt. Dat doen ze uit protest tegen het politiegeweld dat vooral zwarte Amerikanen treft.

Trump vindt het gedrag respectloos. Hij noemde in een van zijn boze tweets hierover de knielende footballers zelfs ‘hoerenzonen’.

“Het debat over het volkslied in de NFL is weer springlevend. Ik kan het niet geloven”, schrijft Trump op Twitter. “De eerste keer knielen: einde wedstrijd. De tweede keer knielen: einde seizoen en geen salaris.”

De president van de Verenigde Staten botste eerder ook al met spelers uit de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De kampioen brengt normaal gesproken een bezoek aan het Witte Huis, maar vorig jaar had sterspeler Stephen Curry van Golden State Warriors daar geen trek in. Dit jaar gaven de spelers van de twee finalisten, de Warriors en Cleveland Cavaliers, vooraf al aan een bezoek aan Trump over te slaan.