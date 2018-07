Stoffel Vandoorne na traagste tijd: "Dit was een zeer slechte vrijdag"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne geraakte tijdens de oefensessies voor de GP van Duitsland op vrijdag twee keer niet verder dan de twintigste en traagste tijd. Ook Vandoorne zelf is erg teleurgesteld, al hoopt hij wel dat de rest van het weekend beter verloopt.

"We hebben 's ochtends heel wat nieuwe onderdelen op de wagen uitgetest zodat we ze een beetje beter begrijpen. Ik reed dan ook niet zo veel tijdens de eerste sessie," blikt Vandoorne terug op de oefensessies op vrijdag. "We leerden wat zaken voor het team en het was nuttig voor de toekomst om ze te begrijpen."

Net als tijdens het vorige raceweekend heeft Vandoorne een erg slecht gevoel in zijn wagen. Zijn McLaren MCL33 lijkt niet goed te functioneren, wat duidelijk te zien is aan Vandoorne zijn rondetijden.

"In de namiddag kenden we opnieuw een moeilijke sessie. Dit was waarschijnlijk mijn slechtste vrijdag in een erg lange tijd. Ik had een gelijkaardig gevoel als in Silverstone, namelijk dat er iets op de wagen niet goed werkt."

"We zien dat de wagen niet in zijn normale doen is en het is momenteel een groot vraagteken voor ons en een kwestie van de wagen tegen de sessies op zaterdag terug in zijn normale doen te krijgen. Vervolgens kunnen we zien hoe het op zaterdag verder verloopt."

Het wordt nu een kwestie van alle data grondig te analyseren om zo zijn wagen in orde te krijgen tegen de kwalificatie en de race. Teamgenoot Fernando Alonso geraakte eveneens niet verder dan de zeventiende tijd.

"Er zal tijdens de nacht heel wat data geanalyseerd moeten worden om te begrijpen hoe we de wagen terug in zijn normale doen moeten zien te krijgen. We zullen waarschijnlijk heel wat onderdelen op de wagen wijzigen."

"Indien het regent op zaterdag dan is dat voor ons een erg goede zaak," besloot Vandoorne.

