Flirten met 30 graden op nationale feestdag, maar ook volgende week

De nationale feestdag begint bewolkt, met vooral in het westen en centrum van het land kans op enkele buien. In de loop van de dag wordt het zonniger aan de kust en na de middag ook in het noorden en het centrum van het land, terwijl in de Ardennen nog enkele onweersbuien vallen. Het blijft warm met maxima tussen 22 graden op de Ardense hoogten en 29 graden in de Kempen. Dat voorspelt het KMI.