Bilzen - Akko is het restaurant van het pas geopende hotel Martin’s Rentmeesterij op de site van Alden Biesen. Chef Matteo Nave brengt er een klassieke Franse keuken. “Maar een beetje anders”, zegt hij.

De naam Akko verwijst naar de gelijknamige stad in Palestina. Daar vond in 1190 tijdens de derde kruistocht de oprichting plaats van de Duitse Orde, die vanaf 1220 Alden Biesen uitbouwde. In tegenstelling ...