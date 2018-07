Dilsen-Stokkem / Beringen / Kinrooi / Tongeren - Ook in Limburg kun je pootjebaden in azuurblauw water, je rieten parasol ingraven in het hete zand of de zon zien zakken vanop je strandstoel. Sjiek keurde de vijf mooiste Limburgse zwemplekjes.

Buitenzwembad Plinius in Tongeren

Wat? Pliniuspark in Tongeren is een leuke plek: je kan er fietsen, wandelen, joggen, er is een toeristisch paviljoen en, de reden waarom wij ernaartoe gaan: een zwembad ...