Peuter (2) verdronken in recreatieplas in Nederlands Limburg

Het kindje van twee dat vrijdag aan het begin van de avond uit het water is gehaald bij recreatiepark Funbeach in Panheel is in het ziekenhuis overleden.

Dat bevestigt een woordvoerster van de politie. Over de identiteit van het kind worden geen mededelingen gedaan.

Gereanimeerd

De peuter was volgens Jos Smeets, woordvoerder van Funbeach, met de moeder op het kinderstrand, maar ontsnapte heel even aan haar aandacht. Een omstander zag dat het kind in de problemen kwam en waarschuwde de moeder. Daarop werd het kindje direct uit het water gehaald en gereanimeerd door toegesneld personeel. Politie, brandweer, een ambulance en een traumahelikopter kwamen vervolgens ter plaatse.

Het kindje werd per ambulance naar het ziekenhuis in Roermond gebracht. Daar kwam het later alsnog te overlijden. Het ongeluk gebeurde even na zes uur, sluitingstijd bij Funbeach. Het personeel was op dat moment bezig met opruimen.

Slachtofferhulp

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het incident, maar zegt voorlopig uit te gaan van een noodlottig ongeval. Funbeach gaat zaterdag ondanks het trieste ongeluk wel gewoon open. Volgens de woordvoerder valt het recreatiepark niets te verwijten, bij het ongeval is het noodprotocol gevolgd. Alle betrokkenen is slachofferhulp aangeboden.