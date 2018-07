OEFENMATCHEN. Anderlecht ontloopt op de valreep nederlaag tegen Westerlo, belofte redt Brusselse vel

Westerlo - RSC Anderlecht heeft vrijdag zijn voorlaatste oefenwedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Paars-wit speelde op het veld van 1B-club KVC Westerlo 2-2 gelijk.

Hein Vanhaezebrouck bracht een experimenteel elftal aan de aftrap met de eerste basisplaats voor Zakaria Bakkali. De Belgische recordkampioen begon het sterkst tegen een Westerlo op volle kracht, maar kwam halverwege de eerste helft wel op achterstand. Jens Naessens (26.) profiteerde van een blunder van doelman Frank Boeckx om de score te openen. Uitblinker Alexis Saelemaekers gaf de perfect assist, maar Westerlo-goalie Koen Van Langendonck hield de gelijkmaker van Kristal Abazaj uit zijn doel. Na een aangename en evenwichtige eerste helft gigen de Kemphanen met een kleine voorsprong de rust in.

Net voor het uur stond RSC Anderlecht 2-0 in het krijt. Na tussenkomst van de videoref legde scheidsrechter Kevin Van Damme het leer op de stip voor een trekfout van Ivan Santini, Lukas Van Eenoo (57.) stuurde Boeckx de verkeerde kant op. Het was evenwel niet lang wachten op de aansluitingstreffer. Mohammed Dauda (65.) bracht de paars-wit opnieuw in de partij. Ook na de rode kaart voor Hannes Delcroix, die de doorgebroken Naessens neerhaalde, bleef Anderlecht op zoek gaan naar de gelijkmaker. In de absolute slotminuut viel die ook. Opnieuw was Dauda (90.+3) de scherpschutter van dienst.

RSC Anderlecht tankte zo weinig vertrouwen voor zijn laatste voorbereidingsduel, zaterdag tegen Stade Rennes in een uitverkocht Constant Vanden Stockstadion. Volgende week trappen de Brusselaars hun competitie op gang in Kortrijk.

Cercle speelt gelijk

Cercle Brugge kwam vanavond twee keer op achterstand in de Franse badplaats Le Touquet tegen Boulogne. Dylan De Belder scoorde twee keer de gelijkmaker, de 2-2 in de slotminuut.

Cercle blijft er vanavond overnachten en speelt morgen met de typeploeg tegen Reims. (kv)