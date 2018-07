Keniaanse Beatrice Chepkoech loopt wereldrecord op 3.000 meter steeple op Diamond League Monaco

De Keniaanse Beatrice Chepkoech heeft vrijdagavond op de Diamond League atletiekmeeting in Monaco een wereldrecord neergezet op de 3.000 meter steeple.

De 27-jarige Chepkoech liep in Monaco een tijd van 8:44.32. Hiermee doet ze gevoelig beter dan Ruth Jebet, die het vorige record in handen had. De atlete uit Bahrein zette in augustus 2016 in Parijs een chrono neer van 8:52.78.

Cheruiyot loopt snelste 1.500m van 2018, ook beste jaartijd voor Miller-Uibo op 400m

De Keniaan Timothy Cheruiyot heeft vrijdag op de Diamond League atletiekmeeting in Monaco de beste prestatie van het jaar neergezet op de 1.500 meter.

Met 3:28.41 deed hij nipt beter dan de 3:29.71, zijn beste jaartijd, die hij eind juni liep in Parijs. De Keniaan Elijah Motonei Manangoi (3:29.64) en de Noor Filip Ingebrigsten (3:30.01, Noors record) vervolledigden het podium. De Marokkaan Hicham El Guerrouj heeft sinds 1998 met 3:26.00 het wereldrecord in handen.

Shauna Miller-Uibo uit de Bahama’s liep op de 400 meter de snelste jaartijd. Zij klokte 48.97, en hield zo Salwa Eid Naser (49.08) uit Bahrein en de Amerikaanse Shakima Wimbley (50.85) achter zich. Miller-Uibo verzekerde zich ook van haar nationale record.

Berings wordt vierde

Eline Berings is vrijdag als vierde gefinisht op de 100 meter horden op de Diamond League atletiekmeeting in Monaco, de tiende manche van het seizoen. Ze liep er 12.94.

Woensdag in Luik stelde Berings haar persoonlijk record nog gevoelig bij richting 12.72. Ze benaderde daarmee het Belgisch record van Anne Zagré tot op één honderdste. Vrijdag in Monaco waren de omstandigheden minder ideaal, onder meer door de tegenwind van 0.3 meter per seconde, maar de Gentse snelde wel naar een knappe vierde plaats in 12.94. Normaal moet Berings het vooral van haar kanonstart hebben, maar in Monaco was haar tweede wedstrijddeel opvallend goed.

De winst ging in Monaco naar de Amerikaanse Queen Harrison in 12.64. Haar landgenote Dawn Harper-Nelson was tweede in 12.90, de Jamaicaanse Yanique Thompson derde in 12.92.