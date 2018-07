Plofkraak op postkantoor verijdeld door alerte buurtbewoner

In het Oost-Vlaamse Sint-Laureins hebben drie mannen afgelopen nacht geprobeerd een plofkraak uit te voeren. Hun plan werd echter verijdeld door een alerte buurtbewoner.

Het trio drong rond 03.20 uur het postkantoor in de Dorpsstraat binnen door met breekijzers te toegangsdeur te forceren. Ze hadden gasflessen bij zich om vermoedelijk een plofkraak mee te plegen. Zover kwam het echter niet: een gealarmeerde buurtbewoner ging poolshoogte nemen, waarop het drietal op de vlucht sloeg in een wagen nog voor zij de bankautomaat konden forceren.

Korte tijd daarna werd het voertuig achtergelaten aangetroffen in Sint-Laureins. De politie hield even later een verdacht voertuig. De vier inzittenden gingen er meteen vandoor, maar twee van hen konden worden overmeesterd.

Zij werden inmiddels voorgeleid bij de Onderzoeksrechter in de afdeling Gent en onder aanhoudingsmandaat geplaatst op verdenking van poging diefstal met braak, poging vernieling door ontploffing van een bewoond pand bij nacht, criminele organisatie en diefstal.

Twee verdachten zijn nog voortvluchtig. De twee aangehoudenen hebben de Nederlandse nationaliteit.