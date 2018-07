Adil en Bilall trekken naar Hollywood voor film met Will Smith: “Als de film niet goed zou zijn, dan zijn we dood”

Antwerpen zal de komende maanden een beetje minder swingen, want het razende regisseursduo Adil El Arbi (30) en Bilall Fallah (32) vertrekt volgende week naar de Verenigde Staten om er Bad Boys For Life te maken, de derde in de reeks van bekende Bad Boys-films met Will Smith en Martin Lawrence. Adil en Bilall zullen minstens een half jaar in het land van Trump gaan wonen en werken. “Maar we komen terug. We hebben nog véél plannen.”