FBI bezit opname van Donald Trump die praat over betalen zwijggeld aan naaktmodel

In de opname bespreekt Trump met zijn voormalige advocaat, Michael Cohen, vlak voor de presidentsverkiezingen de betaling van zwijggeld aan een Playboymodel waarmee de Amerikaanse president een affaire zou hebben gehad.

De opname kwam in handen van de FBI tijdens een huiszoeking in het hotel, de woning en de kantoren van Cohen, in april, zo schrijft The New York Times. Het gesprek tussen Trump en Cohen zou amper twee maanden voor de presidentsverkiezingen van november 2016 hebben plaatsgevonden.

De gerechtelijke autoriteiten van de Verenigde Staten startten het onderzoek naar Cohen omdat ze vermoeden dat de advocaat betrokken was bij het betalen van zwijggeld aan meerdere vrouwen waarmee Trump buitenechtelijke affaires zou hebben gehad. Door hun verhalen in de doofpot te houden, wilde de vastgoedmagnaat vermijden dat zijn kiescampagne om zeep zou geholpen worden. Alleen overtrad Trump daardoor mogelijk de federale campagnefinancieringsregels.

Het advocatenteam van Trump heeft intussen al een uitdraai van het gesprek onder ogen gekregen. Aan The New York Times vertelt Rudolph Giuliani, de huidige advocaat van Trump, dat het opgenomen gesprek volgens hen ‘geen enkel juridisch probleem’ vormt voor de Amerikaanse president, onder meer omdat de betaling uiteindelijk nooit zou hebben plaatsgevonden. ‘Niet alleen is de opname slechts twee minuten lang, er blijkt ook nog eens uit dat Trump helemaal niks illegaal gedaan heeft’, zegt Giuliani.

‘Catch and kill’

Het voormalige naaktmodel waarover in de opname gesproken wordt, Karen McDougal, beweert dat ze in 2006 bijna een jaar lang een affaire had met Trump, kort nadat echtgenote Melania Trump was bevallen van hun zoon Barron.

De playmate verkocht tijdens de laatste maanden van de presidentiële campagne de exclusieve rechten van haar verhaal aan The National Enquirer voor 150.000 dollar, maar het roddelblad heeft haar verhaal nooit gepubliceerd. Die techniek om verhalen in de doofpot te houden wordt ‘catch and kill’ genoemd. De uitgever van The National Enquirer is een persoonlijke vriend van Trump.