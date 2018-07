Luxemburgse politie krijgt Tesla’s om sneller boeven te vangen

De Luxemburgse politie heeft twee Tesla’s aan haar vloot toegevoegd, in de hoop zo meer criminelen te kunnen klissen. De wagens werden aangekocht om hun snelle acceleratie, maar ook ecologische redenen spelen een rol.

Tesla’s Model S kan in nauwelijks enkele seconden optrekken tot 97 kilometer per uur, wat de wagen bijzonder geschikt maakt voor snelle achtervolgingen. Bovendien maakt de aankoop deel uit van een pilootproject dat 10% van de wagens in Luxemburg wil omzetten in elektrische of hybride exemplaren.

“Agenten hebben een snelle wagen nodig op de snelweg”, aldus minister van transport Francois Bausch bij RTL. Eén van de grootste problemen met elektrische wagens - een beperkte accu - vormt in het Groot-Hertogdom een minder probleem, omdat het land van noord tot zuid slechts 100 kilometer meet.