Gluren bij BV's: Veronique De Kock deelt een levensles in bikini, Ella Leyers pronkt met nieuw kapsel

Een nieuw krullenkapsel en een boodschap meedelen in bikini: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Je zou acrice Ella Leyers haast niet herkennen als je ze tegenkomt op het strand. Ze heeft tegenwoordig een bruin krullenkapsel. Het grapje dat ze op een poedel lijkt, hoeft niemand meer te maken. Want ze plaatste er zelf een tekeningetje bij van het hondenras.

?? Een bericht gedeeld door Ella Leyers (@ella.leyers) op 20 Jul 2018 om 8:25 (PDT)



Presentatrice Eline De Munck heeft iets te vieren met actrice Leen Dendievel, en dat doet ze in Londen. "Dit meisje. We vieren elf jaar vriendschap, plezier en soul searching. Proost daarop en op de komende elf jaar", schreef ze bij een foto met een drankje in de hand.



Er is nog een verschil, maar het is klein: de kinderen van zangeres Kristel Verbeke en haar dochters zijn bijna even groot. "Grote cuties", schrijft ze bij een foto van hun drietjes.

Grote cuties ?? 20.07.2018 Een bericht gedeeld door Kristel Verbeke (@kristelverbeke) op 20 Jul 2018 om 5:56 (PDT)



Veronique De Kock deelt een levenswijsheid in bikini. "Je leeft maar één keer. Maak herinneringen, leef ten volle, leef alsof er geen morgen is"



Dat zusterliefde mooi kan zijn. Dat bewijst Stephanie Coorevits met een foto van haar twee zussen, onder wie presentatrice Annelien.



Waar presentator James Cooke van houdt? Heel veel van de zomer. "Meeeeeeer", schrijft hij bij een kiekje waarop hij geniet in een zwembad.



Roos Vandekerckhove, vrouw van Laurens 'De Lau' Nuyens, is op reis in Peru en werd omvergeblazen van de pracht van Machu Picchu. "Tijd om even te genieten en dankbaar te zijn voor al het moois dat ik op deze reis beleefde", schreef ze bij een foto.



Zanger, acteur en presentator Niels Destadsbader, die is nog altijd heel gelukkig met wat hij doet. "Op een dag vind je de job van je leven", staat er te lezen bij een foto van een overvol festivalstrand.



'Familie'-acteur Vincent Banic geniet nog na van de mooie plaats dat zijn thuisland Kroatië behaalde op het WK-voetbal. "Wij zijn wereldkampioen", staat erbij.