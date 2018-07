Van glitter tot gezichtsverf: zo krijg je die make-up er weer af na Tomorrowland

Het eerste weekend van Tomorrowland is begonnen: tijd voor glitters, pailletten en plaktattoos. Maar hoe moeten al die kleuren en waterproof make-up er straks weer af? “Niet met gewone ontschminker alleen, want dan moet je lang schrobben. Een aanslag op je huid”, zeggen experts.

Glitter verwijderen

“Plakband is je beste vriend”, zegt make-upartieste Sabine Peeters. “Ik ga altijd voor schilderstape. Die komt makkelijk mee en is niet agressief voor de huid. Of neem een roller om haartjes van je kledij te verwijderen en wrijf ermee over je gezicht.” Nog niet gelukt? Laat een wattenschijfje met ontschminker even weken op de glitterzone en wrijf ze er voorzichtig af. Als er dan nog sporen achterblijven kan je die volgens Connie Man, senior artist bij MAC en aan het werk op Tomorrowland, met een proper make-upborsteltje wegvegen. Kies je als bling voor pailletten en studs, bevestig ze dan met wimperlijm. “Die is het liefst voor de huid. Nadien kan je restjes gewoon lostrekken dankzij de rubberachtige textuur van de lijm. Test deze accessoires wel even uit op voorhand om te zien hoe je erop reageert”, zegt Peeters.



Plaktatoeages

“Nagellakremover is de beste optie”, zegt Man. “Aleen zitten daar chemische bestanddelen in zoals aceton. Dat is niet voor iedereen aan te raden. Maar als je huid er tegen kan, ga dan vooral je gang. Heb je eerder een gevoelige huid? Vertrouw dan op een cleansing oil. Doe een beetje op je hand en masseer de plaktattoo in. Ga dan pas onder de douche. Je zal merken dat de tattoo langzaam loskomt. Misschien moet je de procedure nog een keertje herhalen.”

Waterproof make-up

“Voor dit festival werken we vaak met producten die extra lang blijven zitten, zoals waterproof make-up die ook bestand is tegen zweet op de huid. Omdat ze beter blijven zitten, haal je ze ook minder vlot weg met een standaard reinigingsmelk. Hiervoor gebruik je beter middeltjes op oliebasis”, zegt Man. Ook Sabine Peeters raadt deze producten aan. “Met gewone ontschminker krijg je niet al het pigment uit je poriën. Een product op basis van olie weekt beter los. Als je dat niet in huis hebt ,doet mais- of olijfolie ook wat het moet doen. Let wel extra op rond je ogen. Veel merken hebben tegenwoordig speciale sprays voor rond de ogen in het gamma. Die moet je even laten inwerken en daarna schoonmaken met een wattenschijfje, zo komen alle resten makkelijk mee. Reinig na met micellair water, dan is de huid echt schoon en kunnen de poriën zich opnieuw sluiten.”

Gezichtsverf

Ook hier doet remover op oliebasis wonderen, tenminste als je een beetje geduld hebt. “Niet alles zal er meteen af komen”, weet Man. “Vooral gezichtsverf in goudtinten en magenta dringen meteen in de huid en zijn moeilijk te verwijderen. Het is raadzaam om altijd een tussenlaagje te creëren met, bijvoorbeeld, fond de teint als buffer om de huid te beschermen."