Dochter Margriet Hermans openhartig over herseninfarct: “Behoorlijk confronterend”

Een dubbel herseninfarct waarbij ze het gevoel is verloren in haar linkerbeen. Voor haar omgeving was het plots even schrikken toen Celien Hermans (25), dochter van Magriet Hermans, in januari plots in het ziekenhuis belandde. Ondertussen is ze aan de beterhand en werkt de jonge zangeres aan haar debuutalbum.

“Ik ben in januari in het ziekenhuis terechtgekomen na wat achteraf een dubbel herseninfarct bleek te zijn”, vertelde Celien Hermans in het Radio 2-programma Plage Préférée. “Zoiets verwacht je natuurlijk niet op 25-jarige leeftijd. Ik had plots geen functie meer in mijn linkerbeen. En hoewel ik alles kon voelen, kwamen de commando’s niet meer door. Heel vervelend.”

Celien kon op dat moment niets meer doen. “Wanneer ik in de douche ging staan schoof mijn been weg. Dus mijn mama en Nico (haar vriend, nvdr.) moesten me helpen. En dat was heel confronterend. Want je denkt dat zoiets je pas op tachtigjarige leeftijd overkomt. Het voorval heeft me dan ook een realitycheck gegeven. Het heeft me doen beslissen waar ik naartoe wil met mijn leven. Ik heb nu beseft dat ik me echt wil focussen op mijn muziek en het vastgoed. Doen wat ik graag doe, dus. En daar elke dag naar streven.”

Mama Margriet is blij dat haar dochter in goede handen is geweest. “Ze hebben haar helemaal binnenstebuiten gekeerd. Ik heb die periode met een bang hartje en veel tranen doorstaan, en heb er heel wat nachten van wakker gelegen. En heb vooral veel dagen in het ziekenhuis gezeten.

Intussen is Celien voldoende hersteld en werkt ze aan haar debuutalbum. Haar nieuwe single is intussen op YouTube te zien: