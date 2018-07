Peter Sagan geeft groene trui nog extra glans met derde ritzege, Belgen kleuren etappe

@DeGendtThomas on the move, @michaelschaer last attempt and @Petosagan 's hat-trick all you need to know about Stage 13 in 1 minute. #TDF2018 ?? pic.twitter.com/A5CA4iENiD

Peter Sagan heeft de dertiende etappe van de Tour de France gewonnen, van Bourg d’Oisans en Valence. Hij sprintte sneller dan Kristoff en Démare. Aan het klassement verandert niets: Thomas blijft leider voor Froome en Dumoulin. Belgen Thomas De Gendt en Dimitri Claeys gaven de etappe kleur met een lange ontsnapping, Philippe Gilbert probeerde in de laatste kilometer nog iets moois en Greg Van Avermaet werd vijfde.

Na de Alpen kreeg het peloton vandaag de Rhônevallei voor de kiezen. Een vlakke etappe dus, op maat gesneden voor spurters à la Kittel, Cavendish, Gaviria of Greipel. Juist, op maat van renners die om diverse redenen de Tour moesten verlaten. Goed nieuws voor mannen die al eens op avontuur durven trekken, zoals Philippe Gilbert en de immer aanvalslustige Thomas De Gendt.

De Gendt valt aan

De vroege vlucht Foto: Photo News

En ja hoor: De Gendt liet ook vandaag van zich horen. De etappe was nog niet begonnen of onze landgenoot stoof weg, in gezelschap van Tom Scully. Het duo kreeg later nog gezelschap van Dimitri Claeys en Michael Schär, maar liep nooit genoeg uit om kans te maken op ritwinst en op zo’n 20 kilometer van de meet zat de ontsnapping er bijna op.

Bijna, want Michael Schär (BMC) weigerde koppig te buigen en reed er in zijn eentje vandoor. Een vogel voor de kat, zo leek het, en hoewel de gediplomeerde tijdrijder er nog even in slaagde zijn voorsprong te vergroten was zijn klok op vijf kilometer van de finish uitgetikt.

- 23 km

End of ride for @DeGendtThomas.@DeGendtThomas est repris par le peloton.#TDF2018 pic.twitter.com/4gLmpGDNAH — Le Tour de France (@LeTour) July 20, 2018

Sprint

We kregen dus wat voorspeld was: een sprint, en wel tussen Peter Sagan, Alexander Kristoff en Arnaud Démare. Al was het bijna nog anders gelopen: niemand anders dan Philippe Gilbert probeerde het in de laatste kilometer nog met een late aanval. Zonder succes: 400 meter verder strandde zijn poging. Toch die sprint, dus, en het was dus wéér Sagan die de klus klaarde. De Slovaak geeft zo zijn groene trui nog wat extra glans met een derde ritzege. Ook te noteren: Greg Van Avermaet eindigde vijfde, Belgisch kampioen Yves Lampaert werd zesde.

Aan het algemeen klassement verandert niets na deze etappe: Thomas (Sky) blijft leider voor ploegmaat Froome (op 1m39s) en Tom Dumoulin (Sunweb, 1m50s) -klik hier voor het volledige klassement.

Zaterdag leggen de renners 188 kilometer af van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Mende, een rit met onder meer twee beklimmingen van tweede categorie en een aankomst bergop.

Top-5

1. Sagan

2. Kristoff

3. Démare

4. Degenkolb

5. Van Avermaet

-bekijk hier de volledige uitslag