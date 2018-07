Politiehumor in de Kempen schiet in het verkeerde keelgat: “Jullie zijn lompe boeren”

Hoogstraten - De beheerder van de Facebook-pagina Lokale Politie Noorderkempen heeft zich de woede van enkele gebruikers op zijn nek gehaald na een goedbedoelde grap. “Zeer slechte humor. Gaan jullie ook zo met mensen om”, klinkt het onder meer bij een boze gebruiker.

Lokale Politie Noorderkempen plaatst regelmatig opsporingsberichten op zijn Facebook-pagina. Voor een verloren gelopen hondje was dat deze keer niet anders. “Aangetroffen in de omgeving van De Mosten te Hoogstraten. Zou de eigenaar zich kenbaar willen maken? En liever vandaag dan morgen, want als hij nog een uur zo blijft keffen, sta ik niet langer in voor mijn eigen daden”, schreef de beheerder van de Facebook-pagina bij het bericht.

Maar dat laatste deel is bij sommige gebruikers in het verkeerde keelgat geschoten. Ze vonden de toon die de politie aansloeg helemaal niet kunnen. “Jullie zijn lompe boeren”, klonk het bij een boze gebruiker. Anderen verweten de beheerder dan weer “zeer slechte humor te hebben”. Al waren er ook mensen die in de tegenaanval gingen, en het grapje behoorlijk konden smaken. “Dikke complimenten aan de schrijver. Eindelijk wat humor binnen de politie.”

Zelfs telefoontjes

Wanneer we het politiekorps contacteren voor een reactie, moeten ze nog eens smakelijk lachen om het kleine incident. “We hadden misschien nog een smiley moeten toevoegen aan het einde van die zin”, klinkt het geamuseerd. “Want we hebben zelfs telefoontjes gekregen van mensen die heel erg verontwaardigd waren door wat we hadden geschreven. Aan hen hebben we dan ook onze excuses aangeboden. Nochtans doet onze collega, die de Facebook-pagina beheert, het al enige tijd op die ludieke manier. Daardoor heeft die pagina heel veel volgers en vinden heel veel beestjes opnieuw hun weg naar de eigenaar.”