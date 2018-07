Dit zijn de populairste modemerken van het moment

The Lyst Index maakte opnieuw een top van de populairste modemerken van de afgelopen maanden en Gucci staat op de eerste plek. Ook Givenchy scoort hoog, en daar heeft de bruidsjurk van Meghan Markle veel mee te maken.

Vier keer per jaar scant The Lyst Index het online shopgedrag van 5 miljoen mensen die bij 12.000 verschillende designers en online shops kopen. Zo kunnen ze perfect berekenen welke merken de afgelopen drie maanden het populairst waren.



Van april tot juni was Gucci het populairste merk. Vooral de accessoires van het Italiaanse modehuis zorgen ervoor dat Gucci heel veel verkocht wordt. De Gucci-riem met GG-initialen blijft volgens The Lyst Index veruit het populairste accessoire.





Off-White, Balenciaga, Givency en Dolce & Gabbana staan in de top vijf. Vetements, Versace, Fendi, Nike en Prada vervolledigen de top tien.

Off-White, het excentrieke modelabel van ontwerper Virgil Abloh scoort hoog dankzij samenwerkingen met Rimowa, Converse en Nike Air. Givenchy dankt zijn succes van de afgelopen maanden aan de bruidsjurk van Meghan Markle. Meghan droeg op hét huwelijk van het jaar custom Givenchy door de Britse Clare Waight Keller.