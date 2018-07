Kim Kardashian verdient een miljoen dollar per minuut, maar heeft (alweer) een rechtszaak aan haar been

Op dinsdag lanceerde de Amerikaanse realityster met haar Kimoji Peach, Cherry en Vibes drie nieuwe parfums. Die brachten op amper vijf minuten tijd vijf miljoen dollar (4,3 miljoen euro)in het laatje. Dat is een miljoen dollar (862.000 euro) per minuut, zo schrijft entertainmentsite TMZ.

De site merkte op dat elk flesje 45 dollar kost en dat Kardashian haar nieuwste parfums alleen op sociale media heeft gepromoot. Dat betekent dat ze geen geld moest investeren in een campagne en er dus extra veel winst kon uithalen. Bovendien blijft de ster eraan verdienen, want de parfums op haar site zijn momenteel nog niet uitverkocht. Hoewel de bron de oorsprong van de verkoopcijfers niet meedeelt, suggereert een kleine berekening dat de brunette op een dag zo’n 100.000 flesjes verkocht.

Plagiaat

Maar dit grote succes kent ook een keerzijde, die Kardashian een flinke duit kan kosten. Het Amerikaanse marketingbedrijf Vibes Media beschuldigt haar van plagiaat. Het parfumflesje lijkt volgens de firma te veel op hun eigen logo. Die heeft de tekstballon met het woord ‘Vibes’ erin naar eigen zeggen in 2012 gepatenteerd. Vibes Media wil nu dat Kardashian het geurtje niet meer verkoopt zodat de flesjes kunnen worden vernietigd en verwacht een schadevergoeding.

Een gewoonte

Het is niet de eerste keer dat Kardashian voor de rechter wordt gesleurd. In augustus 2017 had ze nog een zaak aan haar been omdat haar LuMee, een lichtgevende cover voor je telefoon, verdacht veel op het ontwerp van de Amerikaanse Hooshmand Harooni leek. In juli vorig jaar spande make-upartieste Kirsten Kjær Weis haar een zaak aan omdat het logo van Kims nieuwe cosmeticalijn te sterk op de ‘KW’ van Weis leek.