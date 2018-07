Malafide ‘Eneco-medewerkers’ aan het werk in Leopoldsburg

Leopoldsburg / Heppen - De afgelopen dagen hebben verschillende inwoners van Leopoldsburg het bezoek gekregen van personen die zich uitgeven als medewerkers van Eneco en die in opdracht van de gemeente huisbezoeken zouden uitvoeren. Het gemeentebestuur van Leopoldsburg waarschuwt zijn inwoners dat ze op hun hoede moeten zijn en dat het gemeentebestuur geen opdracht heeft gegeven aan de firma Eneco of een andere energiemaatschappij om in haar naam huisbezoeken te doen, installaties te controleren of documenten op te maken.

De laatste meldingen kwamen vanuit enkele serviceflats aan het OCMW-rusthuis. Het gemeentebestuur waarschuwt zijn inwoners om de deur niet helemaal te openen voor onbekenden en hen niet binnen te laten. Verder moeten de bewoners ook steeds een legitimatiebewijs vragen en nooit zomaar documenten ondertekenen zonder de inhoud te lezen.

Het gemeentebestuur vraagt ook om verdachte bezoeken onmiddellijk te melden aan de politie. De meldingen kwamen binnen bij de gemeentediensten. Bij de politie van Leopoldsburg zijn zelf nog geen meldingen binnengekomen.

Mark Van Hamme van Eneco bevestigde dat de energieleverancier niet in opdracht van het gemeentebestuur aan het werk is in Leopoldsburg. “Onze verkopers bellen steeds aan in naam van Eneco en niet in naam van een stad of gemeente waar ze aan het werk zijn. Zij hebben steeds een badge en zijn volledig voorzien van identificatie.”