Vrouw in de cel voor poging gifmoord op driejarig zoontje

Een 27-jarige vrouw uit Eernegem zit in de cel op verdenking van poging tot gifmoord op haar driejarig zoontje. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. J.G. bekende dat ze het kind een dosis van de pijnstiller tramadol heeft toegediend.

Het slachtoffer werd vorige week in kritieke toestand overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. Ondertussen verkeert het jongetje niet meer in levensgevaar. Onderzoek bracht aan het licht dat het kind bijna bezweken was aan een dosis van de pijnstiller tramadol. Dergelijke zware pijnstillers worden normaal niet aan jonge kinderen toegediend, waardoor de ouders in het vizier van de speurders kwamen.

In eerste instantie werden woensdag beide ouders aangehouden, maar de vader is ondertussen al terug op vrije voeten. J.G. bekende immers dat ze haar zoontje de pijnstiller toediende. “Mijn cliënte is compleet van de kaart. Ze heeft haar kindje zeker niet willen doden”, aldus haar advocaat Patrick Bernard Martens. Naar eigen zeggen wilde de vrouw het jongetje opzettelijk zieker maken, zodat hij zou opgenomen worden in het Zeepreventorium in De Haan.

De raadkamer heeft de aanhouding van de verdachte vrijdagochtend met een maand verlengd.