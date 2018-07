Miley Cyrus en Liam Hemsworth lijken met een 'vrolijk' filmpje breuk te ontkennen

Na de geruchten dat Miley Cyrus (25) en Liam Hemsworth (28) dan toch uit elkaar zouden zijn, reageert Liam met een video op zijn Instagram Stories waarin de twee lachend en dansend te zien zijn.

Zijn zangeres Miley Cyrus en haar verloofde, de Australische acteur Liam Hemsworth dan toch uit elkaar? Verschillende media berichtten eerder deze week over een breuk na een discussie over kinderen. Liam wil zo snel mogelijk een gezin stichten, maar Miley zou daar voorlopig nog niet voor te vinden zijn. Dat Miley Cyrus deze week haar foto's van Instagram verwijderd had, wees volgens verschillende bronnen op een relatiebreuk.

Maar nu heeft het koppel de geruchten zelf de kop ingedrukt. Liam Hemsworth zette een filmpje op Instagram waarin de twee lachend en dansend in een auto te zien zijn.

Miley en Liam willen dus gewoon even laten weten dat 'alles ok is'. Ze hebben het niet over de breuk, maar tonen vooral dat ze zich samen nog steeds goed amuseren.