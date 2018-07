Speciaal voor de nationale feestdag: 21 leuke merken van bij ons

Op 21 juli vieren we traditioneel de Belgische feestdag. Die is de perfecte aanleiding op hetzelfde aantal bekende en minder bekende merken van eigen bodem in de kijker te plaatsen. Een overzicht van onze favorieten.

Close Brussels

Het Belgische beautymerk van Tineke Bracke en Charlotte Walckiers heeft naast een eigen gamma handzepen en -lotions ook nagellakjes en make-upborstels gelanceerd. Hun label is het exclusief verkrijgbaar bij Planet Parfum.

www.closebrussels.com

Diamanti Per Tutti

Wie een beetje Italiaans kan, heeft de boodschap in de merknaam meteen begrepen. Die betekent letterlijk: diamanten voor iedereen. Bling aan redelijke prijzen dus. Het Belgische label lanceert geregeld samenwerkingen. De meest recente is de Fire Within-lijn in samenwerking met blogster Paulien Riemis.

www.diamantipertutti.com

Marie-Jo

Van een vaste waarde in België gesproken: het lingeriemerk bestaat sinds 1981. In de zomer van 2018 pakt het label voor het allereerste uit met een badmodelijn, die volledig is opgebouwd rond de troef van het merk: de pasvorm. Zowel klassieke als badmode met exotische print zijn te koop.

www.mariejo.com

Miono

Dit het juwelenlabel van de Brusselse Catherine Merlin. Het kwam tot stand nadat ze drie jaar de wereld rondreisde. Die reizen vormen de rode draad doorheen haar ontwerpen. Elk design begint voor haar bij een plaats, mens of object dat op vakantie een bijzonder gevoel aanwakkerde.

www.miono.be

Self

Toen zakenvrouw en bezorgde mama Isabelle Ulenaers geen producten vond voor haar dochtertje met een atopische huid, trok ze zelf onderzoek. Het resultaat? Een natuurlijk gamma schoonheidsproducten - op basis van onder meer kokosolie en sheaboter - in recycleerbare verpakkingen.

www.naturalself.eu

Nanouk

Met haar label speelt Nanouk De Cauwer in op de actualiteit. Een mooi voorbeeldje hiervan is haar recente collectie met een duidelijke knipoog naar het Wereldkampioenschap voetbal. Better Best Belgian, staat er op een van haar sweater. Sportvrouw Imke Courtois toonde zich al fan.

www.nanoukofficial.be

Wolk

Deze nieuwkomer focust op functionele en duurzame kledij voor mannen, ongeacht hun levensstijl. Alles begint bij de selectie van de materialen… en als die niet worden gevonden, dan breien oprichters Joris Smeuninx en Ellen Cattebeke die gewoon zelf. In de huidige collectie speelt merinowol een grote rol.

www.wolk-antwerp.com

Poupette + Paulette

De twee mama’s achter dit merkje droomden over een eigen kindercollectie en die is werkelijkheid geworden. Met hun label willen ze de allerkleinsten onderdompelen in een wereld waar herten en leeuwen in harmonie leven, en waar eenhoornen geen denkbeeldige vriendjes zijn maar echte knuffels.

www.poupettepaulette.com

Mieke Dierckx

Op zoek naar een puur Belgische handtas? Dan zijn de strakke, bijna architecturale designs, van deze dame misschien iets voor jou. Alle ontwerpen van het merk, dat bestaat sinds 2012, zijn gemaakt uit leer en komen tot stand in haar atelier in Westerlo.

www.miekedierckx.be

Pronails

Nog een klassieker, opgericht in 1981. Al meer dan dertig jaar verrast het merk elk seizoen met een reeks nieuwe kleurtjes, samengesteld door creatief directeur Michaël Van de Put. Zot van nagels en alles wat ermee te maken heeft? Hier kan je opleidingen volgen tot nagelstyliste.

www.pronails.be

Léo

Dit Belgische cultlabel, onder creatieve leiding van Leonneke Derksen, kon het Amerikaanse topmodel Bella Hadid al meermaals bekoren. Modeblad Vogue was recent nog vol lof over het merk. “Maak kennis met de voormalige Balenciaga-stagiaire achter het coolste Belgische label”, schreef het eerder.

www.leobyleo.com

Mooiloop

Mooiloop, Zuid-Afrikaans voor ‘het ga je goed’, bestaat sinds 2011 en is het resultaat van een goede band tussen Gentse moeder en dochter: Elise en Alison. De twee zijn gespecialiseerd in unieke stuks in ingetogen kleuren, originele prints en het gebruik van waardevolle stoffen.

www.mooiloop.be

Elisa Lee

Dit genste juwelenmerk bestaat al vijftien jaar en is gespecialiseerd in maatwerk (yes, de ultieme verlovingsring samenstellen is mogelijk!) De collecties laten zich kenmerken door het artistieke gebruik van zilver, wit, geel en rose goud, glas en diamanten. Elk accessoire krijgt vorm in het atelier in Ronse.

www.elisa-lee.be

A ka so

De Belgische ondernemer Philippe Vertriest, papa van twee Ethiopische adoptiedochtertjes, wil de creatieve kant van Afrika in de kijker plaatsen met zijn eigen modelabel. Dat werd opgericht in 2016 en omvat onder meer een lijn die kunst en cultuur uit het continent eert.

www.akaso.eu

Magliamo

Fan van wielrennen en een vleugje retro? Dan deel je de passie met ondernemer Diederik Degryse. Zijn vriendin is dan weer gespecialiseerd in breiwerk, wat leidde tot de realisatie van een vintage label met wielertruitjes. Personaliseren is mogelijk.

www.magliamo.be

Nathalie Vleeschouwer

De Antwerpse ontwerpster brengt collecties uit onder haar eigen naam voor dames die niet bang zijn om te experimenteren met kleur, snits en eigenzinnige stuks. Elegant, met een vleugje rock-’n-roll. Nieuwsanker Goedele Wachters verklapte in het vorige seizoen van ‘De Slimste Mens’ dat ze fan is.

www.nathalievleeschouwer.be

Wouters & Hendrix

Nog zo’n gevestigde waarde is dit Antwerpse juwelenmerk van Katrin Wouters and Karen Hendrix , die al meer dan dertig jaar collecties maken. Deze lente pakte het merk nog uit met een vernieuwde ‘My Favourites’-collectie, waarin stuks uit twee archiefcollecties werden opgenomen.

www.wouters-hendrix.com

Trixie

Ook de allerkleinsten kunnen zich in mode van eigen bodem hullen. Van badjassen met een speelse grafische print, tot bedlinnen in zachtroze en bijhorende lifestyle-items: ze geven je kindje en de slaapkamer een zachte, frisse look mee.

www.trixie-baby.com

Marie Martens

Het gaat goed met deze Gentse handtassenontwerpster, die momenteel in Parijs woont om aan haar toekomstige ontwerpen te werken. Met haar creaties wil ze de stijlvolle stadsnomade bereiken die altijd onderweg is, maar zich overal gelijk thuisvoelt.

www.marie-martens.com

Lilirooz

Styliste Liesbeth Diels heeft iets met kraagjes, alleen vindt ze de blouse die erbij hoort niet altijd even goed passen. Haar antwoord: een lijn losse collars die je naar hartenlust kunt combineren. Ook zij mag bekende Vlamingen, onder wie radiopresentatrice Julie Van den Steen, bij haar klanten rekenen.

www.lilirooz.com

Mayenne Nelen

Mayenne Nelen ontwerpt lederen handtassen en accessoires. In haar Gentse winkel kan je ook andere designers uit eigen land ontdekken. Nog op zoek naar een origineel juweel? Hier heb je veel keuze tussen creaties van Belgische makelij.

www.mayenne-nelen.com