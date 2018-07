Spaanse regering legt Ryanair minimumdienstverlening op tijdens staking

De Spaanse regering legt lagekostenmaatschappij Ryanair een minimumdienstverlening op tijdens de staking van het cabinepersoneel op 25 en 26 juli.

“Het ministerie van Ontwikkeling heeft een minimumdienstverlening opgesteld voor de staking van het cabinepersoneel van Ryanair”, zo klinkt het in een persbericht. “Deze verplichting slaat op al het cabinepersoneel van Ryanair dat in de Spaanse filialen van het bedrijf opgeroepen is tot de staking”, benadrukt het ministerie.

Stewardessen en stewards van Ryanair in België, Spanje en Portugal leggen op 25 en 26 juli het werk neer. In totaal zullen volgens Ryanair 600 vluchten geschrapt worden (waaronder 400 in Spanje), met gevolgen voor 100.000 passagiers.

De regering eist van Ryanair de garantie dat 100 procent van de verbindingen met de Balearen en de Canarische Eilanden doorgaat. Daarnaast wil ze dat 59 procent van de internationale vluchten kan plaatsvinden. Eenzelfde percentage eist ze voor de binnenlandse vluchten waar geen alternatief transport voorhanden is dat passagiers onder de vijf uur naar hun bestemming kan brengen. Voor de rest van de vluchten eist ze dat 35 procent doorgaat.

“Ryanair zal de nodige maatregelen moeten nemen om deze essentiële diensten aan te bieden in normale omstandigheden (...) en daarbij te allen tijde de veiligheid garanderen”, zo voegt de regering toe.

De stewardessen en stewards eisen dat Ryanair de nationale wetgeving in de contracten van de werknemers toepast, onderhandelingen opstart met vakbonden, en dezelfde voorwaarden aanbiedt aan al het cabinepersoneel, zowel bij Ryanair zelf als bij de onderaannemers waarmee het werkt.