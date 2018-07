Tourdirecteur Prudhomme wijst UCI met de vinger voor chaos op Alpe d’Huez

Christian Prudhomme is geschrokken van de vele kritiek die donderdag loskwam na de twaalfde etappe in de Tour de France.

Wielrenners, begeleiders, journalisten en wielerfans: bijna iedereen sprak schande van de chaos in de bergrit naar Alpe d’Huez. Chris Froome kreeg een harde duw van een toeschouwer en Vincenzo Nibali ging in alle drukte tegen het asfalt en stapt vrijdag wegens een gebroken rugwervel niet meer op de fiets. De Fransman Romain Bardet wist ternauwernood een op de weg liggende fan te ontwijken.

“Ik veroordeel deze incidenten met kracht, maar ik roep op tot kalmte”, aldus Prudhomme. “We weten dat het op de Alpe d’Huez en op de Mont Ventoux altijd chaotisch kan zijn. Ik wil dat de wielerfans de renners respecteren. Je kunt een wielrenner ondersteunen zonder anderen daarbij lastig te vallen.”

Prudhomme is van mening dat de achttien maanden tijd die de internationale wielerunie UCI nam om uitspraak te doen in de zaak rond Froome, de Tour ook geen goed heeft gedaan. Pas kort voor de start kreeg de viervoudig winnaar te horen dat de UCI hem niet strafte voor het overmatig gebruik van astmamiddel salbutamol in de Vuelta vorig jaar. “Maanden en maanden van wachten voeden de verdenking en dat eiste donderdag zijn tol”, doelde de directeur op het gedrag van sommige supporters.

Etappewinnaar en gele trui Geraint Thomas, ploegmaat van Froome, had tijdens de beklimming van de Alpe d’Huez en bij de ceremonie na afloop ook te maken met boegeroep.