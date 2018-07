Waarschuwingsfase ozon- en hitteplan geactiveerd

De waarschuwingsfase, de tweede fase van het nationale ozon- en hitteplan, wordt vanaf vrijdag geactiveerd. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).

Het KMI voorspelt dat gedurende minstens vijf dagen (vanaf 20 juli) de som van het verschil tussen de maximum voorspelde temperatuur en 25 graden in Ukkel hoger zal zijn dan 17 graden Celsius.

Het ozon- en hitteplan werd in 2003 in het leven geroepen na een uitzonderlijke hittegolf in Europa. Verschillende landen, waaronder België, stelden een hittegolfactieplan op om crisissituaties beter te beheren.

In het nationale plan worden zowel de drempels voor temperatuur als voor ozon gehanteerd. Het plan trad in 2005 in werking en kent drie fasen: een waakzaamheidsfase, een waarschuwingsfase en tot slot een alarmfase.

Het is de derde keer dat de waarschuwingsfase geactiveerd wordt. “Dat houdt in dat instellingen en organisaties die zich met kwetsbare groepen bezighouden, met name kinderen en ouderen, een waarschuwing zullen krijgen”, zei Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, in een interview afgelopen juni. Het gaat onder meer om kinderdagverblijven, rust- en verzorgingsinstellingen, ...

Vrijdag en de volgende dagen worden relatief hoge ozonconcentraties verwacht. Volgens de laatste voorspelling zal de Europese informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter lucht echter niet overschreden worden.