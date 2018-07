Toespraak koning Filip: “De Rode Duivels hebben het hele land begeesterd”

De toespraak van koning Filip staat volledig in het teken van de Rode Duivels. Het wereldkampioenschap voetbal en de prestaties van de nationale ploeg hebben “het hele land begeesterd”, zegt hij. “Dit is één van die momenten in het leven van een land, waarbij het onderliggende gevoel van trots en het gevoel er bij te horen, naar boven komen.”

Dat koning Filip bewondering heeft voor de prestaties van de Rode Duivels op het jongste WK voetbal in Rusland, steekt hij niet onder stoelen of banken. De vorst was samen met koningin Mathilde aanwezig voor de halve finale tegen Frankrijk en ontving het nationale elftal - dat uiteindelijk derde werd - na afloop van het toernooi op het paleis.

Hazard, Courtois, De Bruyne en co mochten ook niet ontbreken in de toespraak van de koning naar aanleiding van de nationale feestdag. “Met hun geweldige prestaties tijdens de wereldbeker voetbal hebben de Rode Duivels het hele land begeesterd. Met hen, en allemaal samen, hebben wij onvergetelijke ogenblikken beleefd”, opent de koning zijn toespraak. “Ons nationale elftal heeft prachtig gestalte gegeven aan onze wapenspreuk: ‘eendracht maakt macht’. Samen staan we sterk, in onze verscheidenheid, wanneer we onze talenten bundelen en een gemeenschappelijk ideaal nastreven.” De koning looft niet alleen de goede resultaten van de Duivels, maar ook de manier waarop. “Met hun faire spel, met respect voor de tegenstander en de wijze waarop iedere speler zijn talent ten dienste heeft gesteld van eenzelfde doel: de eer van ons land.”

Koning Filip trekt de lijn door naar de hele samenleving. “In het zoeken naar wat ons verenigt, putten we rijkdom uit onze verschillen. Onze zwakten kunnen we dan omzetten in kracht. Het streven naar eenheid ontkent de verschillen niet - maar integendeel, omarmt ze. Zó resultaat boeken, maakt het alleen nog mooier.”

De vorst heeft het daarna over een “fundamentele kentering in onze manier van denken”. “De 21ste eeuw wordt de eeuw van de burger. De eeuw van alle plichtbewuste burgers die willen bijdragen tot het gemeenschappelijk goed, door zich in te zetten voor zingevende projecten.” Hij looft engagement, zowel “in betekenisvolle projecten in onze gemeenten”, als op grotere schaal bij de Verenigde Naties, waar “ons land met constructieve kracht bijdraagt tot de internationale orde”. Vanaf januari volgend jaar heeft België nog tot 2021 een tijdelijke zetel in de VN-Veiligheidsraad.

Tot slot heeft koning Filip nog mooie woorden voor zijn overleden oom koning Boudewijn, die hij een “krachtige bron van inspiratie” noemt. “Koning Boudewijn was een man van hoop. Hij haalde zijn kracht uit een diep geloof in de mens. Altijd bereid om te luisteren, altijd klaar om ieders sterke kanten tot hun recht te laten komen.” Koning Boudewijn zal eind juli precies 25 jaar geleden overleden zijn.