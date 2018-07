Esthetisch chirurg ‘Dr. Bumbum’ opgepakt na vier dagen op de vlucht

Na vier dagen op de vlucht te zijn geweest is de Braziliaanse esthetische chirurg Denis Furtado, die zich ‘Dr. Bumbum’ liet noemen, donderdag opgepakt in Rio de Janeiro, zo heeft de militaire politie van de metropool getwitterd De man wordt ervan beschuldigd tijdens een clandestiene operatie de dood van een patiënte te hebben veroorzaakt.

Furtado is gearresteerd in een kantoorgebouw in de westelijke wijk Barra da Tijuca na een anonieme tip over de telefoon, zegt de politie. Ook zijn moeder is op verdenking van medeplichtigheid gearresteerd.

De 45-jarige arts wordt beschuldigd van doodslag en bendevorming. Hij werd sinds zondag opgespoord.

De dag tevoren had Furtado in zijn appartement een bankbediende aan de dijen geopereerd. Maar die ingreep liep slecht af. Na vier hartstilstanden overleed de vrouw die voor de ingreep meer dan tweeduizend km had gereisd.

‘Dr. Bumbum’ gebruikte om de billen te laten aanwassen een controversiële techniek: het inspuiten van polymethylmethacrylaat (PMMA).

De affaire heeft in Brazilië veel weerklank gekregen.