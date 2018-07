Vier Limburgse genomineerden voor Radio 2 Zomerhit

Nog tot en met zondag kan iedereen stemmen op iemand uit de drie nevencategorieën van Radio 2 Zomerhit. Daarin zitten twee Limburgse genomineerden: Dana Winner is in de running voor de trofee Beste Solo-artiest en De Geest, de groep rond Geert Vanloffelt, komt in aanmerking voor de trofee Beste Groep.

“Het is al het derde jaar op rij dat we genomineerd zijn,” zegt Geert Vanloffelt. “De concurrentie is ook dit jaar loodzwaar, met o.m. De Kreuners, die weer volop bezig zijn. We hebben al zeven toptienhits gehad in de Vlaamse Ultratop maar als je niet op tv komt, is het moeilijk om je als band te profileren.”

Voor de belangrijkste trofee, Radio 2 Zomerhit, kan nog gestemd worden tot 12 augustus, de dag dat de trofeeën worden uitgereikt aan de vuurtoren in Blankenberge. Drie Limburgse artiesten zijn genomineerd: Dana Winner, Belle Perez en Regi. Zij zullen wellicht de enorm populaire Niels Destadsbader moeten kloppen, die met zijn hit ‘Verover Mij’ deze week de eerste plaats heeft heroverd in de Vlaamse Ultratop. Overigens heeft Geert Vanloffelt aan dat nummer meegeschreven.

Beluister de nummers en stem op radio2.be

Radio 2 Zomerhit

Dana Winner - Als Je Zingt; Emma Bale - Cut Loose; Slongs ft. Jack Parow - De Zon; Regi Feat. Jake Reese - Ellie; Natalia - Hear That Sound; David Vandyck - Ik Leef Voor Jou; Hooverphonic - Romantic; Belle Perez - Rumba; Gene Thomas - Soleil Soleil; Niels Destadsbader - Verover Mij

Beste Solo-artiest

Barbara Dex, Bart Peeters, Dana Winner, Karen Damen, Niels Destadsbader

Beste Groep

De Geest, De Kreuners, Hooverphonic, K’s Choice, Yevgueni

Beste Doorbraak

Chackie Jam, Karen Damen, Michiel De Meyer, OT, Sennek