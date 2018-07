Ongerustheid over prins Albert van Monaco in het ziekenhuis

Prins Albert van Monaco ligt in het ziekenhuis, maakt het koninklijk paleis in een officiële verklaring bekend. Omdat het de eerste keer is dat er zo'n bericht komt, zijn de Monegasken er niet gerust in.

Begin deze maand had prins Albert van Monaco, dit jaar zestig geworden, verstek gegeven voor een inauguratie. Dat was de eerste keer, en de Monegasken vonden dit opmerkelijk.



Volgens Nice Matin heeft het koninklijk paleis van Monaco in een officiële verklaring bekend gemaakt dat de prins in het ziekenhuis ligt. "De prins was vermoeid en liet zich daarom voor verdere onderzoeken opnemen in het ziekenhuis. De resultaten geven geen aanleiding tot ongerustheid, maar de prins zal zijn agenda voor juli annuleren."

Het is de eerste keer dat er een dergelijk officieel bericht komt, en de Monegasken zijn ongerust.