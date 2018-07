Een buikje verbergen op een foto? Dit fitnessmodel toont hoe ze het doet

Nog iemand bewijs nodig dat de beelden die je ziet op sociale media niet altijd stroken met de realiteit? De Australische psychologe en fitnessgoeroe Stacey Lee heeft op Instagram een dubbele foto gedeeld waarop ze een trucje demonstreert om haar buikje onzichtbaar te maken.

“Instagram is een plaats waar mensen de beste versie van zichzelf tonen”, schrijft Lee, die in het verleden met een eetstoornis worstelde. “Mensen willen niet zomaar foto’s van zichzelf delen die niet voldoen aan de strenge maatschappelijke schoonheidsnormen.”

Om haar standpunt te duiden, maakte de blondine twee kiekjes van zichzelf voor de spiegel. Op beide foto’s draagt ze een legging, maar wel op een andere manier. Op de linkse foto trekt ze het kledingstuk hoog op, tot ver over haar navel heen en oogt ze superslank. Op de rechtse foto trekt ze de legging tot onder haar heupen en zie je meer van haar buik. De moraal van het verhaal: dit is dezelfde vrouw, hetzelfde kledingstuk, maar haar lichaam ziet er op de foto’s helemaal anders uit. “Dit is het lichaam dat ik bezit, het lichaam waarvoor ik hard heb gewerkt. Het heeft me door elke moeilijke dag geholpen en overleefde alle slechte dingen die ik het heb aangedaan. Stop met jezelf vergelijken Vergelijk jezelf niet met anderen, leer jezelf te accepteren”, schrijft ze bij het beeld.

“Ik hoop dat de compilatie mijn volgers aanmoedigt om zichzelf ze accepteren en dat ze in vraag beginnen te stellen wat ze zien op sociale media”, zegt de vrouw die wel vaker vergelijkende foto’s online plaats in een reactie aan lifestyleblad Health. “Ik hoop dat het hen helpt om vriendelijker te zijn voor zichzelf en helpt beseffen dat het niet de taak is van ons lijf om er piekfijn uit te zien. De taak van ons lichaam is om ons in leven te houden. En het is onze taak om het de brandstof te geven dat het nodig heeft om dit alles te verwezenlijken.”