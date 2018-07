Odjidja legt medische tests af bij AA Gent, maar er is nog een belangrijk struikelblok

Vadis Odjidja (29) heeft vanmorgen zijn medische tests afgelegd bij AA Gent. De Buffalo’s hebben een prioriteit gemaakt van zijn aanwerving. Odjidja zelf wil ook graag naar Gent komen, maar er is nog geen akkoord op clubniveau. Zodra dat moeilijk struikelblok weggewerkt wordt, kan het snel gaan. AA Gent besloot immers om Odidja alvast medisch te keuren.

Odjidja is al langer in beeld bij de Buffalo’s, waar hij tussen 1994 en ‘99 in de jeugd speelde. Hij kan extra voetballend vermorgen en ervaring toevoegen aan het Gentse middenveld. Dat Odjidja Belg is, maakt hem extra interessant, want de Buffalo’s zitten krap wat het aantal Belgen betreft.

Bij het Griekse Olympiakos zit Odjidja op een zijspoor, maar hij heeft er nog een contract tot 2020 en de club wil hem niet voor een habbekrats laten gaan.

Mogelijk kan een ander dossier de Buffalo’s extra financiële slagkracht bezorgen, want AA Gent heeft de gesprekken met Slavia Praag over Peter Olayinka hervat. Biedingen van 3 en 5 miljoen werden eerder afgewezen, maar het dossier zit opnieuw in een stroomversnelling.

Nederlander

Het dossier van de Nederlandse verdediger Mike te Wierik zit momenteel vast. Groningen heeft te kennen gegeven hem niet te willen verkopen. “Het ging om veel geld, maar we hebben de poot stijf gehouden”, aldus Groningen-directeur Hans Nijland aan Dagblad van het Noorden. Naar verluidt was het finale bod van AA Gent 2,5 miljoen euro. Dat wil niet zeggen dat de transfer definitief van de baan is, want Te Wierik kan zich in Gent zowel financieel als sportief gevoelig verbeteren.

Kalinic

Intussen volgen de Buffalo’s gespannen de situatie van Kasper Schmeichel. Mocht hij naar Chelsea verkassen, dan moet Leicester op zoek naar een nieuwe keeper. AA Gent-doelman Lovre Kalinic werd eerder al aan die club gelinkt.

Foto: ID/ Lieven Van Assche

