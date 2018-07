PORTRET. Safet Rustemi, de ‘onaantastbare’ patron van de Dobrac-Daltons

De Daltons van Dobrac, worden ze genoemd, de vier criminele broers Rustemi. In thuisland ­Albanië gelinkt aan een veertigtal moorden, in ons land veroordeeld voor moordpoging, pooierschap, afpersing én cocaïnehandel. Twee broers zitten hier in de cel. Maar ‘most wanted’ Safet Rustemi (33) kreeg van ons land na het betalen van een borgsom een galante exit huiswaarts. Tot grote frustratie van het Brusselse gerecht.