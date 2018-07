Dior brengt zijn iconische saddle bag terug

Het Franse modehuis Dior kondigt in een persbericht de comeback aan van zijn iconische saddle bag, geïnspireerd op een zadel. Het ontwerp werd in 1999 voor het eerst geïntroduceerd door toenmalig creatief directeur John Galliano.

Bijna twintig jaar geleden, in 1999, stond John Galliano aan het roer bij Dior. In datzelfde jaar pakte hij uit met een najaarscollectie die Wild West uitstraalde. Hij maakte een schoudertas met een bohoprint in de vorm van een zadel met de ‘D’ van Dior als haakjes. Er waren ook laarzen verkrijgbaar met hetzelfde patroon.

Maar het was vooral de tas die furore maakte. De zomer erna droeg Carrie Bradshaw, het personage van Sarah Jessica Parker in ‘Sex and The City’, een wit model toen ze voor het eerst op date ging met Aiden. De tas werd razend populair en bengelde de volgende maanden onder meer aan de frêle polsen van Paris Hilton en Beyoncé. Rond 2007 was de hype voorbij, maar sinds 2014 duikt het accessoire weer meer op. Ook weer rond de arm van Queen B.

Foto: Dior

Nu is de tas helemaal terug. Huidig creatief directeur bij Dior Maria Grazia Chiuri heeft ze in twee maten (mini en large) en in een reeks verschillende kleuren aan de meest recente najaarscollectie van het luxelabel toegevoegd. “De tas kan je vergelijken met het comfort van een T-shirt of een jasje. Ze is zo comfortabel met schouderband dat je zowaar vergeet dat je ze draagt. Je kan er ook alles in kwijt wat je graag bij je hebt”, zegt ze.

Foto: Dior

De tassen zijn vanaf donderdag 19 juli verkrijgbaar in de (online)winkels van het modehuis. Voor de kleinste versie betaal je 2.000 euro, de grote variant kost 2.500 euro. De prijs van een speciaal model met bohoprint kan oplopen tot 6.500 euro.