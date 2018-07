Na Hamilton verlengt ook Bottas bij Mercedes

Valtteri Bottas heeft een nieuw contract voor een jaar (met een extra jaar optie) ondertekend bij Formule 1-team Mercedes, zo is vrijdag bekendgemaakt. De Fin volgt daarmee het voorbeeld van zijn Britse ploeggenoot en viervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die donderdag bijtekende tot eind 2020.

Bottas (28) is bezig aan zijn tweede seizoen bij Mercedes na vijf jaar bij Williams. Hij volgde bij het Duitse topteam Nico Rosberg op, die eind 2016 nadat hij wereldkampioen werd verrassend zijn afscheid aankondigde.

Vorig seizoen won Bottas drie Grote Prijzen en werd hij derde in de WK-eindstand. Dit jaar kon de Fin nog niet zegevieren maar finishte hij wel al vier keer als tweede. In de WK-tussenstand is Bottas vijfde.

“Ik werk graag met deze ploeg en ben ook graag ploegmaat van Lewis”, zegt Bottas. “We hebben een goeie relatie, eerlijk en rechtuit, en we proberen altijd het best mogelijke resultaat voor Mercedes te bereiken. We staan voor een zware strijd dus is het goed dat de toekomst duidelijk is voor iedereen. We kunnen ons nu volledig focussen op de strijd voor het kampioenschap.”

Na tien GP’s leidt de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) in het WK met 171 punten voor Hamilton (163 punten). Bottas (104 punten) moet ook zijn landgenoot Kimi Räikkönen (Ferrari, 116 punten) en de Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull, 106 punten) voor zich dulden.

Dit weekend vindt op de Hockenheimring de GP van Duitsland plaats, de thuisrace van Mercedes.