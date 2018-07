Bijna de helft van de mannen weet niet dat hun vrouw een orgasme faket

Een recente Amerikaanse studie toont aan dat 43% van de mannen er meestal geen idee van heeft dat hun vrouw faket tijdens de seks. Ze 'overschatten' hoe vaak hun pas getrouwde vrouw een hoogtepunt bereikt.

Journal of Sexual Medicine publiceert de resultaten van een Amerikaanse studie, uitgevoerd bij 1683 pas getrouwde heteroseksuele koppels tussen 18 en 36 jaar.

"43% van de mannen heeft niet door dat hun vrouw een orgasme faket", luidt de conclusie. Mannen kregen in 87% van de gevallen een orgasme tijdens de seks, vrouwen in 49%. Opvallendste resultaat: 43% van de mannen dacht dat hun vrouw veel vaker een orgasme had gekregen en 'overschat' dus hoe vaak hun vrouw een hoogtepunt had bereikt.

"Ik zou het graag eens anders proberen"

"Een orgasme faken is geen goed idee", besluit een van de onderzoekers in The Guardian. "Het is een compleet verkeerde vorm van communicatie. De man denkt dat hij goed bezig is, en de vrouw durft hem niet vertellen dat dat eigenlijk niet zo is. Een open communicatie over seks is zo belangrijk, zeker bij het begin van een relatie. Breng het toch eens ter sprake, misschien alleen niet tijdens de seks. Geef geen kritiek, maar benader het positief. 'Ik zou het graag eens anders doen en dit eens proberen', is bijvoorbeeld een mooie opener."

Angst om partner te kwetsen

Een eerdere studie uit 2014 ging op zoek naar de motieven van vrouwen om een orgasme te faken, en maakte deze top vier: om seks sneller te laten eindigen, om hun eigen opwinding te vergroten, om 'de angst' dat ze geen orgasme zouden kunnen krijgen te vermijden, en de meest aangehaalde reden: om hun partner niet te kwetsen.