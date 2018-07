Rijdende bus geplunderd na Franse WK-zege

Nadat buschauffeurs van maatschappij FlixBus deze week alarm sloegen over de onveilige situatie in Brussel, zijn er beelden opgedoken van een rijdende bus die wordt geplunderd. Volgens FlixBus werden de beelden gemaakt in de Franse stad Grenoble, tijdens het overwinningsfeestje na het WK.

FlixBus biedt lowbudgetreizen in zestien Europese landen aan, maar had het de voorbije dagen niet makkelijk om haar passagiers te vervoeren. Reizigers moesten onlangs met lede ogen toekijken hoe hun hele hebben en houden werd gestolen nabij het station van Grenoble en chauffeurs die in Brussel moeten halt houden,klaagden afgelopen week over de onveilige situatie aan het station Brussel-Noord.

De busmaatschappij zei donderdag via Twitter dat de “bagageruimtes altijd gesloten zijn” tijdens ritten, maar dat de buschauffeur de onrust bij het station van Grenoble had opgemerkt toen hij de reizigers wilde afzetten. In zijn haast om snel te vertrekken, was de chauffeur vergeten om de bus af te sluiten, waardoor de vandalen en plunderaars hun slag konden slaan.

De passagiers en de betrokken buschauffeur zouden klacht hebben ingediend tegen de onbekende mannen. De reizigers die hun bagage zagen verdwijnen, zullen volgens FlixBus een vergoeding krijgen van de verzekering.