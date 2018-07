Een losgeslagen kameel zorgde woensdag voor heel wat verkeerschaos op een drukke snelweg in de Russische hoofdstad. Automobilisten hadden geen andere keuze dan bruusk uit te wijken toen het ‘schip van de woestijn’ heen en terug over het asfalt liep. Het is niet duidelijk hoe de bizarre situatie uiteindelijk is afgelopen, of waar de kameel vandaan kwam. Volgens de lokale overheid van Moskou reisde het dier mee met een circus, maar was het uitgebroken.