Speedgel op benen: 1 seconde winst per kilometer voor tijdrijders

De magische gel van het Limburgse bedrijf NAQI zorgt bij een tijdrijder voor een winst van 1 seconde per kilometer, een triatleet zal met dezelfde gel op zijn benen, armen en schouders vijf minuten sneller rijden over over een afstand van 180 km. De onderneming zelf zegt dat het nu echt wetenschappelijk bewezen is. Team Sky heeft al contact opgenomen om de gel zelf te testen in de windtunnel.