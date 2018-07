In Londen opent de grootste Spice Girls-expo ter wereld

De grote reünie van de iconische Britse meisjesgroep is er nog steeds niet gekomen. Gelukkig opent deze zomer wél de tentoonstelling SPICEUP in Londen. De expo wordt de grootste Spice Girls-expo ter wereld genoemd.

Het blijft wachten op een officiële reünie van The Spice Girls. Eerst was er de zwangerschap van Geri, daarna wilde Victoria Beckham niet meer. "Ik ga niet op tournee", zei ze eerder dit jaar nog tijdens haar modeshow in New York.

Reünie of niet, de grote Spice Girls-expo komt er gelukkig wél. Eind juli opent de tentoonstelling SPICEUP in Londen, een expo volledig gewijd aan de iconische meisjesgroep uit de jaren negentig.

De expo wordt de grootste Spice Girls-expo ter wereld genoemd, en het wordt een heerlijke flashback voor alle fans. Er worden onder andere meer dan honderd iconische kostuums tentoongesteld, zoals de blauwe babydoll van Babyspice of de luipaardpakjes van Mel B. Ook verzamelingen van fans krijgen een plekje.



Op de website wordt de expo omschreven als een heel kleurrijke 'feel good'-belevenis.