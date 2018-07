Meghan Markle plant een solotripje naar New York en LA

Voor ze samen met prins Harry een officieel bezoek brengt aan haar familie en vrienden in de Verenigde Staten, zou Meghan Markle er eerst nog alleen naartoe trekken, vertelt een bron aan Us Weekly.

2019 zou opnieuw een heel mooi jaar moeten worden voor Meghan Markle (36) en prins Harry. Bronnen fluisteren al langer dat het koppel heel graag kinderen wil en het liefst nog zo snel mogelijk.

Voor het zover is, wil Meghan Markle samen met haar kersverse man heel graag nog een bezoek brengen aan haar vrienden en familie in de Verenigde Staten. Dit bezoek zou komende herfst al gepland worden. Dan zou het koppel een grote rondreis maken en ook Australië, Nieuw-Zeeland en Fiji bezoeken.

Maar voor het zover is, gaat Meghan Markle dus eerst nog eens alleen op vakantie bij haar familie en vrienden. Een onofficiële trip dus, waar de geboren Amerikaanse vooral wat tijd wil vrijmaken voor familie en vrienden in New York en Los Angeles. Volgens bronnen zou Meghan Markle dit bezoek zeker nog willen plannen voor ze zwanger wordt, schrijft Us Weekly.