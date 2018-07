Verwoestende tornado’s veranderen stadje in puinhoop Video: Reuters/Ruptly

Een stad in de Amerikaanse staat Iowa werd afgelopen week meerdere keren getroffen door verwoestende tornado’s. De krachtige windhozen legden verschillende woningen in Marshalltown in de puin, en troffen historische gebouwen en landbouwgebieden. Na de doortocht van de verwoestende tornado’s gingen inwoners met man en macht aan de slag om de brokstukken op te ruimen en de lokale overheid riep de noodsituatie uit.

Volgens de ordediensten zullen sommige inwoners “enkele builen en blauwe plekken” hebben door het rondvliegende puin, maar zijn er nog geen meldingen van zwaargewonden of doden binnen gelopen. “Maar we zijn nu nog bezig met alle vaststelling”, klinkt het bij de politie van Marshalltown. “Ik weet niet of dat nog zal veranderen.”