Trump wil Poetin dit najaar uitnodigen in Washington

Volgens Sanders heeft Trump zijn veiligheidsadviseur John Bolton gevraagd om werk te maken van die uitnodiging. De gesprekken over het komende bezoek zijn al volop bezig, zegt ze nog.

Trump heeft de voorbije dagen nochtans heel wat kritiek gekregen op de ontmoeting met Poetin die begin deze week plaatsvond in Helsinki. De Amerikaanse president wijst die kritiek echter van de hand. “De top met Rusland was een groot succes”, zegt hij op Twitter. “Ik kijk uit naar onze tweede ontmoeting, zodat we kunnen beginnen met het omzetten van enkel van de vele zaken die we besproken hebben.”

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.