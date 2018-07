Belgische motorrijder omgekomen in Thailand

Op het Thaise eiland Phuket is donderdag een Belgische motorrijder omgekomen bij een ongeval. Dat meldden lokale media. Volgens The Thaiger, de nieuwssite van de lokale krant Phuket Gazette, gaat het om een 39-jarige man.

Het ongeval gebeurde donderdagochtend voor 6 uur ‘s ochtends in Rawai, in het district Mueang Phuket op het zuiden van het eiland. De motorrijder was volgens de lokale politie aan een hoge snelheid aan het rijden op de weg naar het aangrenzende Chalong toen hij in een bocht de controle verloor over zijn motor en tegen de vangrail terechtkwam. Volgens de nieuwssite The Nation werd hij vijftig meter ver weggeslingerd.